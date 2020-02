Eesti esinumber teenis Bundesligas kolm võitu

Tartlanna koduklubi TSV 1906 Freystadt oli laupäeval võidukas, kuid pühapäeval kaotas. Kuuba võitis oma mõlemad üksikmängud ning ühe paarismängu.

Laupäeval kohtus kümnest klubist koosnevas Bundesligas üheksandal kohal paiknev Freystadt kodus seitsmendal kohal olnud 1. BC Beueliga ning võitis 5:2. Kuuba tuli esimest korda platsile kohtumise teiseks matšiks koos Serena Au Yeongiga. Vastaste naispaar Hannah Pohl – Katja Holenz alistati pärast 7:11 kaotatud avageimi 12:10, 11:5, 11:8 ning viidi koduklubi ette 2:0.

Teist korda astus Kuuba platsile viiendas vastasseisus, mille eel oli Freystadt juhtimas 3:1. Nädal tagasi kolmekordseks Eesti meistriks kroonitud Kuuba ei lubanud Katja Holenzil tõsist vastupanu tekitada, võites 11:2, 11:7, 11:4 ning kindlustades koduklubile matšivõidu. Lõpuks võitis Freystadt 5:2 ning teenis tabelisse kaks punkti lisaks.

Pühapäeval võõrustas TSV 1906 Freystadt liiga liidrit, üheksakordset Saksamaa meisterklubi 1. BC Saarbrücken-Bischmisheimi, kes seni oli kaotanud vaid ühe vastasseisu. 250 pealtvaataja kaasaelamisele vaatamata lahkus tiitlikaitsja ka sellelt kohtumiselt võiduga, 5:2. Punkte teenisid võõrustajatest vaid üksikmängijad, meestest Hannes Gerberich ja naistest Kuuba. Eestlanna oli Stine Küsperti vastu kindlas ülekaalus ja võitis 11:7, 11:4, 11:8. Paarismängus võideti koos Yeongiga küll avageim 13:11, kuid järgmised kolm kuulusid Isabel Herttrichile ja Olga Roj’ile 11:3, 11:9 ja 11:5.

Põhgiturniiril on jäänud mängida veel kolm vooru ning TSV 1906 Freystadt on 12 punktiga endiselt üheksas ehk esimene, kes play-offi ei pääseks. 1. BC Beulil ja 1. BV Mülheimil on seitsmenda ja kaheksandana mõlemal 15 punkti.