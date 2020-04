Spordis polnud kettagolf Tamme esimene armastus. Elva lähedalt Vellavere külast pärit 22-aastane Tamm on varem aastaid mänginud hoopis sulgpalli. Ketast lennutas ta esimest korda alles 2014. aastal. „Paljud tuttavad käisid tol ajal mängimas. Ma ise polnud kordagi jõudnud proovida, aga see pakkus huvi. Millalgi käisingi Tartus mängimas ja hakkas meeldima. Kohe nii palju ei meeldinud, et iga päev oleksin tegelenud, aga vaikselt otsustasin siiski käia ja süües kasvas isu.”