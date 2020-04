Eesti breiktantsijad seadsid eesmärgiks 2024. aasta Pariisi olümpiamängud

„Breiktantsijad said tänu tantsuspordi liiduga ühinemisele tugeva motivatsioonilaksu, et alustada Pariisi olümpiaks treenimist,“ ütles MTÜ Tänavatantsijate Liidu asutaja Joel Juht. „Eestis on olemas tugevaid breikareid, kes võiks järgmisel olümpial Eestit esindada. Soovin siinkohal öelda tänusõnad meie tiimile, kellega oleme juba pool aastat tegelenud Tänavatantsijate Liidu eesmärkide kaardistamisega ja breiktantsijatele süsteemse arengu andmisega.“

Tänavatantsijate Liidu juhatuse ja initsiatiivgrupi moodustavad Vahur Agar, Sander Lastovets, Marek Vetik, Joel Kotsjuba ja Joel Juht. Just nende eestvedamisel on Eesti breikarid profispordile omase hoo sisse saanud.

Breiktantsule avas maailma esinduslikumatele spordivõistlustele värava ROKi soov sporti noorte ligi meelitamiseks moderniseerida, tuues olümpiamängude kavasse uusi, linnakultuurile omaseid alasid.

ROK-i presidendi Thomas Bach on kinnitanud, et breiktantsu korralduslikud küsimused ja võistluste hindamine erapooletus vaadatakse enne 2020. aasta lõppu veel viimast korda üle ja seejärel võetakse Pariisi olümpiat silmas pidades vastu lõplik otsus.

Breiktants oli näidisalana kavas 2018. aasta noorte olümpiamängudel Buenos Aireses.

„Eesti paistab tantsumaailmas silma nii pikaajaliste traditsioonide kui ka uuenduslikkusega, mida Eesti breikarid Pariisi olümpiale näitama sõidavad,“ tõdes Eesti Tantsuspordi Liidu asepresident Ivo Kappet.

„Breikarite ühinemine tantsuspordi liiduga näitab Eesti tantsupordi, kui ühe suure terviku, elujõulisust ning meie alaliidu valmisolekut uuendusteks.“