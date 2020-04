Eesti alpinist alustab väljakutset: 31 päeva jooksul tuleb kõndida 1000 kilomeetrit

Lihtne arvutus näitab, et väljakutse edukaks läbimiseks tuleb Karul liikuda keskmiselt 32,5 kilomeetri päevas ning puhkepäevi sellise ettevõtmise raames endale lubada ei saa.

"Mis seal salata, 1000 kilomeetrit kõndida on tõsine väljakutse, seda enam, et päevas ei saa enam piirduda 10 000 sammuga, vaid neid tuleb teha keskmiselt 50 000 iga päevateekonna edukaks läbimiseks. Loodan, et suudan sellise intensiivsusega kogu maikuu vastu pidada ning et saan ka kõik sammud kokku loetud – neid kipub vist üle 1,5 miljoni tulema," rääkis Karu.

31 päeva jooksul kogunevad kilomeetrid nii Eestimaa tähistatud matkaradadel kui ka vähe asustatud paikades ise GPS-iga rada luues. Plaanid on tehtud mitmekesised, et vaim vastu peaks. Matkaplaanidesse mahub nii lühemaid 6-10 kilomeetriseid matka- ja terviseradu kui ka pikemaid enam kui 100 kilomeetriseid seljakotiga rännakuid, mis läbitakse kolme päevaga ning kus tuleb ööbida parasjagu seal, kuhu õhtuks jalad jõuavad.

"Eestimaa peidab endas äärmiselt mitmekesist radade valikut – need tuleb ainult üles leida. Nii Eesti Terviseradade poolt toetatud liikumisrajad kui ka aastatega kaunisse loodusesse kujundatud matkarajad pakuvad kõigile võimalusi liikumiseks. Valige vaid endale sobiliku pikkuse ja raskusega rada ning saabki asuda samme koguma. Liikumisrõõm on seda suurem, mida erinäolisemaid radu külastada," märkis Karu.

"Järvede ja jõgede kallasrajad, mere äärsed rannaribad, soid ja rabasid ületavad laudteed, koorehakkega kaetud mõnusad terviserajad ning Lõuna-Eestile iseloomulikud kitsad metsasihid ning Põhja-Eesti avarad männimetsad… Kõik see on plaanis," selgitas Karu ja lisas, et kõik maakonnad saavad külastatud, ainult Saare- ja Hiiumaa jäävad seekord välja.

Lisaks plaanib Karu põigata ka mitmele tuntud rahvaspordiürituse rajale, kuna need pakuvad parimaid elamusi valitud piirkonna radade võrgustikust. Asfaldil kõndimist plaanib Karu 99% vältida. Mõned lühikesed kõvakattega lõigud tuleb paratamatult läbida, aga kõik mis võimalik, on kõrvale jäetud. „Ma olen plaaninud ka ühe täitsa erilise asfaldilõigu mai teise poole matkaplaanidesse – aga see jäägu juba üllatuseks,“ jäi Karu ka veidi salapäraseks.