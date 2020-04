Dopinguga vahele jäänud Venemaa sportlaste arv kasvas hüppeliselt

"Eelmise aasta tulemusi analüüsides selgus kahjuks, et rikkumiste arv on teinud kiire tõusu. 2017. aastal oli neid 59, 2018. aastal 146 ja 2019. aastal 202," rääkis Ganus uudisteagentuurile TASS.

2019. aastal pikendas rahvusvaheline antidopinguagentuur WADA Venemaa sanktsioone nelja aasta võrra. Muuhulgas tähendab see, et Tokyo olümpial ei tohi Venemaa sportlased oma lipu all võistelda.