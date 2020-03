Donald Trump: Tokyo olümpia võiks edasi lükata

"Ma ei kujuta ette, kuidas nad saaksid olümpiat korraldada nii, et sinna pealtvaatajaid ei lubata. Võib-olla, ja see on lihtsalt minu mõte, tuleks mänge ehk aasta võrra edasi lükata," rääkis Trump neljapäevasel pressikonverentsil.

Tokyo olümpiaministri Seiko Hashimoto sõnul ei tule see plaan aga kõne allagi.

"Rahvusvaheline olümpiakomitee ja korraldajad pole mängude edasi lükkamise või ärajätmise peale isegi mõelnud. Anname endast parima, et sportlastel ei tekiks segadust," ütles ta Reutersile.

Tokyo olümpia peaks toimuma 24. juulist 9. augustini. Jaapani taha asi ei jää, sest seal on erinevalt paljudest riikidest suudetud koroonaviirus enam-vähem kontrolli alla saada.