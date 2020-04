Donald Trump tahab spordivõistlusi tagasi: olen väsinud 14 aasta taguste mängude vaatamisest

"Me peame spordivõistlused tagasi saama," vahendas USA Today Trumpi öeldut teisipäeval Valges Majas toimunud pressikonverentsil. "Olen väsinud vaatamast 14 aasta taguseid pesapalli kohtumisi. Mul ei ole olnud tegelikult neid väga aega vaadata. Ütleksin, et vaatan ehk ühe löögi ja siis pean tööle naasma."

Kolmapäeval teatas Trump, et soovib hakata USA-s piiranguid vähendama. Tema sõnul taasavatakse mõned USA osariigid juba sel kuul, seega enne varem teada antud 1. mai tähtaega.

USA Today teatel peab Trump piirangute osas läbirääkimisi ka spordijuhtidega. Teiste hulgas peab Trump nõu korvpalliliiga NBA kommissari Adam Silveri, pesapalliliiga MLB juhi Rob Manfredi, Ameerika jalgpalliliiga NFL-i kommissari Roger Goodelli ja jäähokisarja NHL-i komissari Gary Bettmaniga.

Viimaste andmete kohaselt on USA-s tuvastatud 644 348 koroonaviirusesse nakatunut. Viirus on USA-s nõudnud 28 554 inimese elu. Sellest paranenuid on teadaolevalt 48 708.

