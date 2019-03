Diskrimineerimine snuukrimaailmas: naiste kolmandat numbrit ei lubatud soo tõttu võistlusele

Kahekordne maailmameistrivõistluste poolfinalist mängis Crosshill and District snuukriliigas, kuid ta otsustas liigast loobuda pärast seda, kui tal keelati kahest mängust osa võtta, sest osades liigasse kuuluvates snuukriklubides võivad mängida ainult mehed.

Liiga korraldajatega rääkides sai Kenna teada, et korraldajad ei saa otsust ümber muuta. "Kui sulle öeldakse, et sa ei saa oma soo tõttu mängida sporti, mida armastad, siis see on naeruväärne ja pettumust valmistav," sõnas Kenna.

"Kui mängisime osade võistkondade vastu, pidin lihtsalt jääma koju passima," jätkas Kenna. "Minu arust tuleks ainult meestele mõeldud klubid liigast välja visata."

"Me kaotaksime ainult meestele mõeldud klubide väljaviskamisel neli võistkonda, aga nelja tiimi kaotamisega ei saaks liigat enam korraldada," kommenteeris olukorda Crosshill and District liiga komitee liige Alan Speak.

"See on lubamatu ja aktsepteerimatu, et 2019. aastal on sellised mängijad nagu Rebecca Kenna langenud diskriminatsiooni ohvriks," seisis maailma naiste snuukriliidu avalduses.