Eestis on koguni 170 disc golf’i rada ning inimesed käivad väga usinalt end looduses liigutamas ja kettaid viskamas. Paraku on üks suur kitsaskoht just pealinn, kus mängupaiku napib ja seetõttu on need kohati väga ülerahvastatud. Lähiajal muutub olukord paremaks. Lauluväljakule rajatud 19 korviga tasuline rada on esialgu küll veel suletud, ent kui Tallinna linnavalitsus lubab avalikud mängupargid taasavada, võivad huvilised seal kätt proovida. Kui kaks aastat tagasi tulid seal rajad sulgeda, kuna tekkis probleem jalutajatega, siis nüüd on leitud sellele murele lahendus.