Denis Grabe võitis Türgis aasta viimase Euro-Tour osavõistluse

Grabel on 2014. aastast ette näidata lausa kaks Euro-Tour osavõistluse järjestikust etapivõitu. Euro-Tour osavõistlusi on Euroopas peetud juba alates 1992. aastast ning kahte järjestikust Euro-Tour osavõistlust on võitnud selle aja jooksul vaid väga üksikud piljardisportlased. Euro-Tour osavõistluste väga kõrgest tasemest ja tihedast konkurentsist hoolimata on Grabe olnud pea igal aastal mõnel etapil medalisaajate hulgas, kuid etapivõitu tuli lausa viis aastat oodata.

“Olla taas poodiumi kõrgemail astmel on äärmiselt hea tunne. Olen oma mängu taas leidnud ja seda näitavad ka viimased rahvusvaheliste suurturniiride tulemused,” ütles Grabe pärast võitu.

Selle tulemusega tõusis Grabe Euroopa edetabelis teisele kohale (2420 punkti), korrates oma kõrgemat Euroopa edetabeli kohta. Edetabeli liider on Saksa piljardisportlane, valitsev maailmameister Joshua Filler (2560 punkti).

“Äärmiselt heameel on tõdeda, et Eesti piljardisportlane kuulub maailma absoluutsesse tippu ning on seda ka oma viimaste turniiridega taas tõestanud. Euro-Touri näol on tegemist maailma ühe kõrgetasemeliseima liigaga ning olla kolmel järjetikusel etapil poodiumil on saavutus omaette,” ütles alaliidu esindaja Kristjan Kuusik peale Grabe etapivõitu.