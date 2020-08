Denis Grabe võitis Tallinnas kõrgetasemelise piljarditurniiri

Kolmandad kohad saavutasid eelmise aasta Tallinn open võitja, kahekordne paarismängu maailmameister Petri Makkonen ja kõigest 13-aastane Eesti juunioride koondisse kuuluv Sander Kont.

Mark Mägi, kes eelmisel aastal lülitas konkurentsis Grabe, pidi seekord veerandfinaalis tunnistama just Grabe paremust seisuga 8:10.

Mõnevõrra üllatuslikult ei pääsenud veerandfinaali valitsev Eesti meister Mihkel Rehepapp, kes kaotas Raimo Teesaarele 7:10. Eesti koondislane Rafig Adigazalov kaotas veerandfinaalis Kondile 9:10.

Esimeses poolfinaalis oli Grabe seisuga 10:5 üle Kondist ning teises poolfinaalis alistas soomlane Jani Siekkinen kaasmaalase Makkoneni.

"Kuna Grabe näitas kogu turniiri vältel väga mõtestatud ja kvaliteetset mängu, siis võib öelda, et turniirivõit läks õigele mehele", sõnas turniiri korraldaja Kristjan Kuusik.

"Turniir oli taas hästi korraldatud ja tore on kodusel suurturniiril olla poodiumi kõrgeimal astmel. Võit on seda magusam, et tegemist oli ju üle poole aasta esimese turniiriga," ütles Grabe.