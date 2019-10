Denis Grabe teenis Eurotouri osavõistlusel 178 osaleja seas kolmanda koha

Juba veerandfinaalis oli Grabel selg vastu seina, kui pidi poolfinaali pääsuks tulema välja väga raskest 6:8 kaotusseisust. Ennastsalgavat mängu näidanud Grabel see ka õnnestus ning võiduga 9:8 portugallase Miguel Silva üle oli Eesti esindaja pääsenud poolfinaali.

Ka poolfinaali algus oli Grabe jaoks ülimalt keeruline. Hollandi esindaja Marc Bijsterbosch näitas väga kõrgetasemelist mängu ning läks kohtumist juhtima lausa 7:3. Sellel vastas Grabe, näidates oma parimat vormi ning võttes järjest koguni viis freimivõitu, mille tulemusena oli tablool seisuks 8:7 Grabe kasuks. Lõpuheitluses oli tegemist juba kõige otsesemas mõttes närvide mänguga, milles jäi 9:8 peale Bijsterbosch.

Asja teeb eriliseks see, et üks etapp varem kohtusid poolfinaalis täpselt samad mehed. Toona jäi seisuga 9:7 peale Grabe, kes pidi finaalis tunnistama austerlase Mario He paremust.

“Hea meel on tõdeda, et viimastel suurturniiridel olen kõrges konkurentsis suutnud näidata oma parimat taset - olen viimased kaks Eurotouri osavõistlust lõpetada poodiumil ning tõusnud sellega Euroopa edetabelis kolmandale kohale,” ütles Grabe pärast poolfinaalkohtumist.

Austria Eurotouri osavõistluse võitis Kreeka esindaja Aleksander Kazakis (käesoleva aasta märtsikuus toimunud Datel Tallinn Open hõbemedali omanik), kes alistas ülimalt pingelises finaalis Bijsterboschi 9:8.

Euroopa edetabelit juhib valitsev maailmameister sakslane Joshua Filler (2560 punkti), talle järgnevad hollandlane Bijsterbosch (2225 punkti) ja Grabe (2200 punkti).