Denis Grabe saavutas US Openi peaproovil teise koha

Turniiri teeb eriliseks asjaolu, et võistlustele pääseb osalema vaid 32 piljardisportlast ning see peetakse igal aastal vahetult enne aasta ühte suursündmust – International 9-Ball Open turniiri (endise nimega US Open).

Kõrge osalustasu tõttu (500 USD) osalevad turniiril vaid maailma parimad piljardisportlased, sama kehtib ka täna algava International 9-Ball Openi puhul, kus turniirile pääsemiseks on vaja osalustasuna välja käia lausa 750 dollarit.

Lihtsaid vastaseid kummalgi turniiril ei ole. Grabe võitis Dismal Swamp Classic turniiril üksteise järel kõik vastased – Ladin, Kennedy, Roberts, Van Boening (5-kordne US Openi võitja), Gomez. Nii jõudis Grabe otse finaali.

Finaalis läks Grabe vastamisi Euroopa Mosconi Cup meeskonda kuuluva šotlase Jayson Shaw`ga, kes oli finaali pääsenud läbi kaotusringi mängude. Nimelt pidi Shaw kolmandas ringis võtma vastu kaotuse Gomezi käest, keda Grabe kohe järgmises ringis 8:6 võitis.

Finaalkohtumise võitis Shaw Grabe vastu seisuga 12:3.

128 piljardisportlasega aasta üks suurimaid piljarditurniire International 9-Ball Open saab alguse juba täna. Osalejate nimekirjast leiab ka maailma edetabeli 11. real paikneva Denis Grabe, kellel eelmisest aastast on samalt turniirilt ette näidata lausa viies koht.