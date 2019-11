Denis Grabe pälvis piljardi Balti liigas üldvõidu

Balti liiga finaaletapile pääsevad 32 Baltikumi parimat piljardisportlast ning seda läbi nelja kvalifikatsiooniturniiri. Grabe võitis väga kindlalt kõik kuus vastast ning saavutas oodatult ka esikoha. Kolmandad kohad kuulusid Valgevene esindajatele Vladislav Tsirikov ja Vladislav Šopikile.

“Loodame, et Eesti piljardisport areneb õiges suunas. Seda näitab ka asjaolu, et kui Leedu piljardisportlasi pääses finaaletapile vaid kaks, siis Eesti piljardisportlasi pääses 32 parima hulka lausa 15,” ütles turniiri lõppedes alaliidu esindaja Kristjan Kuusik. “Grabe võistlusvorm ja suurepärased saavutused viimastel rahvusvahelistel suurturniiridel andsid lootust, et Grabe ka Balti liiga finaaletapil ei eksi. Tore, et mees ei vääratanud ja sai teenitud võidu."

Samal ajal toimusid finaaletapid ka naiste, seenioride ja juunioride (U15) arvestuses.

Naiste arvestuses pälvis kolmanda koha Eesti esindaja Aleksandra Sinilnikova. Kaksikvõidu võtsid venelannad – esikoha saavutas Viktoria Gurova ja teiseks tuli Olga Mitrofanova.

Seenioride arvestuses saavutas viienda koha Janno Piilbaum. Juunioride arvestuses pälvis teise koha Sander Kont ning kolmandaks tuli Karl Gnadeberg.

Järgmisena saab Eesti paremikku näha Eesti meistrivõistlustel, mis leiavad aset Tallinnas Hill Hill Piljardiklubis 23. ja 24. novembril (14.1 ja 10-palli format) ning 28. Ja 29. novembril (8 ja 9-palli formaat)

Esmakordselt Eestis toimub 9-palli formaadi finaalkohtumine 30. novembrini Eesti Rahvusringhäälingu neljandas stuudios. Finaalkohtumisest teeb otseülekande ETV2.