DELFI VIDEO | Magnus Kirt vigastusest taastumisest: tegime omavahel nalja, et Rein Taaramäega võiks juba tiiru kaasa teha

Tõrvast pärit sportlane lõpetas mulluse hooaja maailma edetabeli juhina, võitis MM-il hõbeda ja nihutas Eesti rekordi üle 90 meetri joone. Hooaja lõppu jäi aga varjutama Doha MM-il saadud raske õlavigastus.

"Väga suur au on Eesti sportlasele tõmmata hooajale kriips alla, astudes parima meessportlasena lavale," rääkis Kirt Delfile antud intervjuus. "Kindlasti on see väga oluline, aga ei tasu virr-varri keskel seda ära unustada, et kõikidele sportlastele, kes on nominendid või medalivõitjad, on rahvas mingi hetk kaasa elanud ja teleka külge selle tõttu naelutatud olnud."

"Ütlesin ka sugulasele, kes mulle helistas ja ilusat uut aastat soovis, et ma ei muudaks midagi," vaatas odaviskaja hooajale tagasi. "Ju igal asjal on oma hind, millest tuleb üle olla ja millest välja tulla."

