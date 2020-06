DELFI VIDEO | Mäekõrguse eduga EOK presidendiks valitud Urmas Sõõrumaa: pulsi lõi ikka üles

Kuigi seekordne võit oli võrreldes eelmisega - kus Sõõrumaa alistas Jüri Ratase vaid ühe häälega - mäekõrgune, tunnistas EOK president, et pinget oli parasjagu. "Pulsi lööb alati üles. Veel eile õhtul kell 12 vaatasin oma ettekandeid üle ning kõik viimased laupäevad ja pühapäevad läksid valimiste tähe all. Mul on selles mõttes hea meel, et Tõnu kandideeris, sest üksi oleks olnud ikka väga lahja kandideerida," sõnas Sõõrumaa.

Vaata videointervjuud teiseks ametiajaks EOK juhiks valitud Sõõrumaaga!