DELFI VIDEO | Maailmameister Tiia Kaare avab telgitaguseid: millise nipiga saavutatakse viimasel nädalal enne võistlust tippvorm ja võiduks vajalik särtsakus?

Laupäeval ootab ees veel üks tähtis võistlus, kui Hispaanias Santa Susannas toimub Arnold Classic Europe. Kuidas selle ala sportlased võistluseks valmistuvad?

Suusatajate kuldaegadest mäletame, et täpselt neli päeva enne tiitlivõistlust toimus sportlastel väga tähtis tühjendustreening. Seal pigistati kõik organismist välja ja enne otsustavat starti tekkis superkompensatsioon.

Tuleb välja, et ka fitnessis - vähemalt tipptasemel - on viimane nädal enne võistlusi samuti väga oluline, lihtsalt stopperit asendab peegel, kuid sealgi tegeletakse täppistööga. Mis huvitava nipiga saadakse lavale astumise hetkeks parim tulemus? Mis toidulaualt ära kaob ja millised asjad tuleb reisikohvrisse panna? Miks on viimane päev enne võistlust sportlase jaoks eriti meeldiv? Tänavu bodyfitnessis maailmameistriks tulnud, juunioride EM-ilt kulla ja juunioride MM-ilt hõbeda pälvinud Tiia Kaare teab vastuseid. Head vaatamist!

