DELFI VIDEO | Kirdi abiline Marek Vister: olin auhinna üle väga-väga üllatunud

"Kui ma vaatan teisi nominente: Tõnis (Sildaru), kes on Kelly Sildaruga suurepärast tööd teinud; Andrei (Ojamets), kes on teinud (võrkpalli) naiskonnaga sellist ajalugu, siis respekt kõigi treenerite vastu," kommenteeris Vister. "Samamoodi ka Heiki Nabi treenerite duole. Olin väga-väga üllatunud, et selline tunnustus just meile tuli."

