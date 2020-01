DELFI VIDEO | Kelly Sildaru sündmusterohkest aastast: kõige õnnelikumat hetke on raske välja tuua

"Seda kõige õnnelikumat hetke on väga raske valida. MM-tiitel oli kindlasti minu jaoks väga õnnelik ja oluline," rääkis Sildaru Delfile antud intervjuus. "Samamoodi ka see, kuidas mul X-Gamesil läks. Kindlasti oli veel palju võistluseid, mis olid minu jaoks olulised ja tähtsal kohal."

Kuhu Kristjani võitmise muude triumfide jadas paigutaksid? "See võit on natukene teistsugune, kui ma lume peal ehk võistlustel teinud olen, aga kindlasti on kõrgemal, kui noorsportlase tiitel."

Vaata videost, mida Sildaru veel senise hooajast ja eesmärkidest rääkis!