Karlson plaanib Itaalia treeninglaagris veeta kolm ja pool kuud. Ta liitub Itaalia aerutajatega ning loodab, et see ettevalmistus aitab tal lunastada pääsme augustis toimuvatele Tokyo olümpiamängudele. Karlsoni treeningkaaslaseks on 2020. aasta Maailma Karikal kuld- ja hõbemedali pälvinud Carlo Tacchini.

