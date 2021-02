DELFI VIDEO | Jaama võitis Euroopa noorte meistrivõistlustel teise kuldmedali

Eesti suusaorienteerumise koondise peatreener Kuno Rooba optimism, et eestlastest suusaorienteerujad on tugevad just kehvades lumeoludes, oli õigustatud, sest ka lühirajalt tuli meile kuldmedal, kui noormeestest võitis veenva ülekaaluga teise kuldmedali Olle Ilmar Jaama (aeg 22.18).

„Laiad rajad olid väga hästi suusatatavad ja kiired. Vaimselt oli raske, kui pidin end teevalikuid tehes kitsastest radades üles pressima. Füüsiline pool osutus täna määravamaks, tõusumeetreid oli rajal võrreldes varasemate päevadega palju rohkem,” kommenteeris Jaama.

Otse loomulikult olid noormehe ootused kodustele tiitlivõistlustele suured, aga kolme medaliga – kaks kulda ja pronks – on need kaugelt ületatud.

Vaata videointervjuud võitjaga:

Väga hea, tehniliselt puhta sõidu tegi eestlastest ka Timo Kudre, kes saavutas neljanda koha. Pronksmedalile platseerunud Nikita Grigorov jäi 31 sekundi kaugusele. Hõbeda võitis šveitsi noormes Corsin Mueller (23.01).

Tüdrukutest võitis kolmanda distantsi järjest venelanna Julija Hrennikova (23.17), 31 sekundit temast hiljem finišeeris koondisekaaslane Anastasija Beljakova, kolmandale kohale platseerus Elin Neuenschwander (Šveits, 25.13).

Meesjuunioride seas võttis kulla selle eilses jälitussõidu ühe puuduva märke tõttu õnnetult kaotanud Niklas Ekström (Soome; 36.11). 51 sekundiga kaotas talle Jonathan Stahl (Rootsi), pronksile sõitis end Venemaa esindaja Dmitriy Rakovitsa.

Eestlastest tegi väga hea sõidu Jürgen Joonas, olles 12. (42.38, +6.27). Sander Pritsik lõpetas 15. kohal (44.46, + 08.).

Naisjuunioride esikolmik: Hanna Lundberg (SWE; 38:35), Olesia Riazanova (RUS, 38:57), Maria Hoskari (FIN; 41:41). Lausa Elisabeth Christel Lään oli 24., Mari Linnus puuduvate märgete tõttu tulemust kirja ei saanud.