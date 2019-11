DELFI VIDEO JA FOTOD | Saku Suurhallis peetakse Baltikumi suurimat e-spordivõistlust ja tehnoloogiamessi

Video ja fotod: Karli Saul Fotograaf-videoreporter RUS

E-spordi ja elustiili festival HyperTown TLL toimub 23. ja 24. novembril Tallinnas Saku Suurhallis. Sealsamas on sel nädalavahetusel võimalik kaasa elada ka mängu „Guns of Boom“ 4. hooaja finaalile, millel on rekordiline auhinnafond – 200 000 dollarit.