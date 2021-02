DELFI VIDEO | Eesti koondise peatreener medalisajust MM-il: eesmärgid oleme kuhjaga täitnud

Seejuures võitsid nii Kudre kui Jaama sel nädalal juba kolmanda medali. Kudrel oli enne tänast juba käes MM-kuld sprindis ja hõbemedal jälitussõidust. Jaamal oli ette näidata sprindi EM-pronks ja Euroopa meistritiitel ühisstardist tavarajal. Lisaks tegi laupäeval korraliku võistluse Mattis Jaama, kes teenis meeste lühirajal MM-il 11. koha.

Koondise peatreener Kuna Rooba oli päevaga mõistagi rahul. "Oli jälle üks väga hea päev. Rõhutaksin veel lisaks tänaseks võib-olla juba harjumuseks saanud Daisy ja Olle medalitele neljandat kohta," viitas Rooba Timo Kudrele, kes tuli noorte EM-i arvestuses lühirajal neljandaks. "See on mõnes mõttes üllatus, aga võimalus oli veel natukene rohkemaks."

"Eesmärgid oleme kuhjaga täitnud. Daisy stabiilsus - kaks kulda ja üks hõbe - see räägib iseenda eest," lisas Rooba eduka nädala kohta. "Maailma tipp on tihe ja vaadates ka tänast võistluse käiku ning võimalusi, mis lõpu eel olid, siis mina küll taga staadioni otsas olles polnud kindel, et kuld ära tuleb."

