DELFI FOTOD | Tartu rulluisumaratoni võitis Marten Liiv, Saskia Alusalu starti ei tulnud

Nagu mõnevõrra arvata oli, selgus 42 km distantsi võitja suures grupifinišis. Tulises lõpuheitluses haaras pikima õlekõrre Eesti parim meeskiiruisutaja Marten Liiv (lõpuaeg 1:09.28,4). Talle järgnesid viimase kahe aasta võidumees Reinis Znotins (Läti) ja 2012. aasta tšempion Bartosz Chojnacki (Poola).

„Täna oli konkurents tugevam, kui 2016. aastal võites. Eks mul oli lõpus õnne. Kui poolakas (Chojnacki) alustas spurti, siis nägin, et on minu võimalus. Suutsin talle ilusasti tuulde minna. Tundsin, et seal on kerge olla, mistõttu otsustasin tuulest välja minna. Õnneks keegi mööda ei läinudki,” rääkis Liiv pärast triumfi.

Kuigi naiste mullune võitja Saskia Alusalu oli stardinimekirjas, siis seoses ettevalmistustega kiiruisuhooajaks ta täna siiski starti ei tulnud. 25-liikmelises peagrupis oli ka kaks naist, kellest väledaimat sprindijalga näitas valgevenelanna Marina Zujeva (üldkokkuvõttes 10., lõpuaeg 1:09.31,9). Teise koha saavutas lätlanna Agate Priedite (15., +00.01) ja kolmanda venelanna Julia Barakova (41., +04.13). Parima eestlannana lõpetas Enel Kõrva neljandana (61., +07.05).

Kõik 13. Tartu Rulluisumaratoni tulemused leiad SIIT.

Kokku registreeris tänastele põhisõitudele 1061 rulluisusõpra, neist 485 pikale ehk 42 km distantsile, 355 poolmaratoni distantsile ja 221 kõige lühemale, 10 km distantsile.

Enne põhidistantse olid kavas ka lasteüritused, kus rullis esialgsetel andmetel rekordilised 450 last – neist 278 TILLUsõitudel ja 172 MINImaratonil.