DELFI FOTOD JA VIDEO | Raul Kudre tütre erakordsest edust: õnnehormoonid hakkavad võimust võtma

Kudrel oli enne tänast juba käes MM-kuld sprindis ja hõbemedal jälitussõidust. Lisaks Kudrele on kolm medalit võitnud Olle Ilmar Jaama, kes triumfeeris laupäeval lühirajal noorte Euroopa meistrivõistluste arvestuses. Kas Raul Kudre oskas eestlastelt sel nädalal sellist edu oodata? "Ei osanud. Lootus oli, et kui Eesti võtab medali, on juba hästi. Kõik järgmised on juba boonus. Rohkem olime võib-olla kindlamad, et Olle Ilmar Jaama on väga heas vormis, aga neli medalit kahe päevaga on väga hea ja meeldiv tunne," sõnas peakorraldaja Kudre (Delfi tegi intervjuu enne tänaseid lühiraja sõite - toim).

Mis tunne on näha tütart maailmameistrivõistluste poodiumi kõrgeimal astmel? "Seda tunnet on väga raske kirjeldada. Õnnehormoonid hakkavad võimust võtma. Emotsioonide pärast ju sporti teemegi ja neid tulemusi ootamegi," tõdes Kudre.

Lisaks nüüdseks juba kahekordseks maailmameistriks tulnud Daisyle on Kudre lastest Käärikul võistlustules Doris ja Timo. Doris saavutas tänasel lühiraja MM-il 15. koha. Timo tegi noorte EM-i arvestuses lühirajal kõva sõidu, kui saavutas kõrge neljanda koha.

Vaata videost, kuidas on Kudrel õnnestunud muude kohustuste kõrvalt lastele kaasa elada ning kuidas on rahvusvahelise võistluse korraldamine keerulisel ajal õnnestunud!