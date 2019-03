Daisy Kudre jõudis suusaorienteerumise MM-il esikuuikusse

Oma teise kuldmedali koduselt MM-lt sai Tove Alexandersson (14.28), kes juhtis võistlust esimesest vaheajapunktist peale. Ka hõbemedal kuulus Rootsile, selle sai koondisekaaslasest ligi pool minutit nõrgema ajaga Magdalena Olsson (+0.28). Pronks läks Venemaale Maria Kechkina'le (+0.30).

Daisy sõnul oli 5. koht talle suur üllatus, hoolimata sellest, et just sellised kiiret kaardilugemist ja kiiret tegutsemist nõudvad rajad sobivad talle konkurentidest paremini. „Sõit sujus nii tehnilise kui füüsilise poole pealt kenasti ja suusad olid ka väga head. Kõik klappis, aga ikkagi on koht üllatus!“ jagas ta finišijärgseid ülevaid emotsioone.

Epp Paalberg sai 22. (+3.36) ja Doris Kudre 23. koha (+4.09).

Meeste hulgas jagati välja kaks kuldmedalit, sest täpselt sama aja (15.35) said 5,1 km pikkusel 15 kontrollpunktiga rajal nii Sergei Gorlanov Venemaal kui Erik Rost Rootsist. Kolmandaks tuli vanameister, 46-aastane Eduard Khrennikov Venemaalt (+0.09), kes ühe sekundiga edastas 22-aastast võistkonnakaaslast ja värsket universiaadi sprindivõitjat Vladislav Kiselevi.

Mattis Jaama sai 21. (+2.21) ja Kevin Hallop 25. koha (+2.57).

Suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused jätkuvad laupäeval lühirajaga.