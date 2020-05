Briti rammumees maailmarekordi püstitamisest: kaotasin nägemise ja arvasin, et suren

Kui Hall neli aastat tagasi maailmarekordit püstitama asus, hakkas tal juba kangi tõstes ninast ja kõrvust verd voolama. 500 kilogrammise kangi tõstmise järel vajus Hall juba laval kokku ning kaaslased pidid teda püsti aitama.

Eriti tõsiseks muutus olukord aga lava taga. Halli sõnul kukkus ta koheselt pärast lavalt lahkumist kokku. "Sel hetkel sain aru, et hakkan pimedaks minema, sest olin silmast nägemise kaotanud," meenutas ta. "Ma ei suutnud ringi vaadata."

"See hirmutas mind väga. Mäletan selili lamamist ning lae vahtimist," jätkas rammumees. "Vaatasin lihtsalt lage ning seda jubedat koridori lava taga. Ma arvasin tol hetkel, et suren. Inimesed pühkisid minu kõrvadest verd ära, kuid samal ajal voolas seda nii silmadest kui ninast. Oli üsna selge, et midagi läks minu peas katki."

Halli sõnul sai ta oma vererõhu ja südametöö normaalsusesse tagasi alles kaks-kolm tundi hiljem. Ta meenutas, kuidas veel päev hiljem polnud ta võimeline autoga sõitma. "Vaimselt või füüsiliselt, aga ma ei suutnud sõita."

Briti rammumees käis järgmisel päeval oma nelja-aastase poja sünnipäeval, kuid ei suutnud jätta meelde inimesed nimesid ning ta ei tundnud ühel hetkel ka oma venda ära. "Kui jätta välja ajuverejooks ja peapõrutused, siis mul läks umbes kaks nädalat, et vaimselt ja füüsiliselt sellest taastuda," sõnas ta, lisades, et ei karda tulevikus seda uuesti proovida. "Sellisel juhul lisaksin juba 10 kilogrammi juurde."