Breiktants, bobikelk, kuulsuste hall ja olümpiavõitjat õhkama panev bambusteivas

Vana-Rooma luuletajal Ovidiusel ei olnud õigus, kui ta ütles, et tempora mutantur, nos et mutamur in illis (ee aeg muutub ja meie muutume ühes sellega). Meie ei muutu. Muutuvad põlvkonnad.

Eakatele pole võimalik spordi pähe breiktantsu maha müüa, aga nüüd, palun, on see 2024. aastal Pariisis ametlik olümpiaala. Ja just sümboolselt – breiktantsuga – avati uuenduskuuri läbi teinud Eesti spordi- ja olümpiamuuseum. Tuled ja viled. Eaka inimese südames rütmihäireid põhjustav tümps, parketil tiirlevad sportlased.