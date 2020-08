Bostoni maratoni pommimehe surmanuhtlus tühistati

Föderaalkohus teatas, et Tsarnajevi juhtumi kohtunik ei kontrollinud vandeadvokaate võimalike eelarvamuste osas piisavalt.

"Aga ärge mõistke valesti: Džohhar veedab oma ülejäänud elu vangistuses. Ainus õhku jäänud küsimus oli, kas ta sureb surmanuhtluse läbi," seisab föderaalkohtu kohtuniku O. Rogeriee Thompsoni otsuses.

Tsarnajevit esindanud advokaat kiitis föderaalkohut julge otsuse eest ning märkis, et kui "valitsus tahab kellegi surma saata, siis tuleb tagada, et istungile määratakse ausalt valitud kohtunikud, kes võtavad arvesse kogu informatsiooni."

Vastupidisel seisukohal oli pommirünnakus 29-aastaselt hukkunud Krystle Campbelli ema Patricia.

"Ma lihtsalt ei mõista seda," sõnas Patricia Campbell The Boston Globe`ile. "See on kohutav, et tal lastakse edasi elada. See pole õiglane. Ta ei ärganud lihtsalt ühel hommikul ega otsustanud seda teha, mis ta tegi. Ta plaanis seda. Ta saatis korda õela ja pahelise teo."

Džohhar ja Tamarlan Tsarnajevi korraldatud rünnakus Bostoni maratoni finišialal sai surma kolm ja kannatada 260 inimest. Tamarlan sai hiljem surma relvakokkupõrkes politseiga.