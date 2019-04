Bogdanova võitis Keleri ees iluvõimlemise mitmevõistluse meistritiitli 0,05 punktiga

Bogdanova (VK Piruett) punktisummaks nelja kava kokkuvõttes oli 71,350, edu hõbedale tulnud Melany Keleri (VK Elegance/Tallinna Spordikool) ees oli vaid 0,05 punkti. Pronksi võitis Adelina Beljajeva (VK Elegance/Tallinna Spordikool) 70,100 punktiga.

„Olen väga õnnelik, pinge oli suur, kuid see tähendab, et meil on tekkinud konkurents, mis viib Eesti võimlemist edasi,“ sõnas Bogdanova, kelle suurim eesmärk sel aastal on hästi esineda septembrikuisel MM-il, kus jagatakse välja olümpiapileteid. Võitjana tundis end ka Keler, kes jättis viimase MK etapi vigastuse tõttu vahele, kuid oli kodusteks esivõistlusteks suurepärase vormi taastanud.

Üksikaladest oli täna kavas kurikakava ja lindikava, mõlemas võitis kuldmedali Carmen Marii Aesma (VK Piruett). Kurikavas järgnesid 18,250 punktiga võitnud Aesmale Keler (18,050) ja Narine Grigorjan (TSSK VK Diiva, 17.600). Lindikavas oli võitja (19.050) järel teine taas Keler (17,800) ja kolmas Beljajeva (16.150).

Juunioride mitmevõistluse võitis ülekaalukalt Polina Muraško (SK Nord) 68,500 punktiga, teine oli Vanessa Kivirand (VK Janika) 61,250 ja kolmas Aia Adele Narits (VK Rütmika) 59,000 punktiga. Muraško võitis täna lisaks kurikakava ja lindikava, viies nii kahe päeva peale kokku koju viis Eesti meistri kuldmedalit.

Rühmvõimlemise meistriklassis võitis kuldmedali VK Rütmika Elite Team (36.834), teine oli VK Janika Elite Team (35,300) ja kolmas VK Janika Tallinn Senior Team (31,100).