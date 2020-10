Bodyfitnessi veterani Esta Pildi võistlusjärgse päeva menüü: burger, jäätis Belgia vahvliga, kaneelisaiad

„Arvan, et ei ole valesid ega õigeid sööke. Kõike tuleb tarbida mõõdukalt. Ma ei ole kunagi toitu kaalunud ega kaloreid kokku löönud. Olen pigem intuitiivne toituja ja oma kogemuse arvestaja,” ütleb ta.

Esta Pilt pole eriline võitude tähistaja. Pärnust Tartusse jõudis ta hilja õhtul. Tema võistlusjärgne päev on alati täis väsimust, ülesöömist ja logelemist. Rituaali kuulub rohkelt rammusat ja magusat toitu: burger, jäätis Belgia vahvliga, kaneelisaiad ja muu, mida võistluseelsel ajal saab süüa väga väikestes kogustes. Meeldivad talle ka väga soolased juustused küpsetised ja pitsad. Alati on lubatud kodujuust, soe juustuleib, omlett ja liha, samuti salatid, mida ta hea meelega sööb. Magusaisu leevandavad hästi proteiinibatoonid.

Pilt plaanis juba ette, et järgmisel päeval läheb sõbrannadega mõnusale sügisesele matkale. Sügis on Pildi lemmik, sest looduse värvid on imelised. Lisaks looduses käimisele sai kodus lugemisega aega veedetud. Trennist on Pilt siis ikka puhkepäeva teinud. Aega kulub kõigi võistlejate postituste lugemisele, piltide vaatamisele ja õnnitlemisele. Ise võisteldes saalist kõiki ei näe ja pole mahti ka õnne soovida ja kõigiga juttu puhuda.

Filmidest sobivad Pildi meelelaadiga pigem draamad, aga tõeliselt vabastav on vahel südamest naerda. Mõned head komöödiad on „Ükskord Hollywoodis“, „Preilid petised“, „Pahad poisid kogu eluks“, Eesti filmidest „Klassikokkutulek“.

Foto: Ago Tammik

Kui muidu talle meeldib kuulata südamlikke lugusid, isegi klassikat, siis trennis peab muusika reipam olema. Trennis kuulab Pilt põhiliselt Spotify nimekirju, ikka sellist popmuusikat. Üks lemmik on Lana Del Rey. „Eriti lõbus ja kelmikas võiks muusika olla lavakõnniks. See võtab pinge maha ja on enesekindlam ja rõõmsam tunne end presenteerida,” ütleb ta.