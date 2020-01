BLOGI JA FOTOD | Selgusid aasta sportlased! Magnus Kirt edestas Ott Tänakut, Kelly Sildaru parim naissportlane

SPORDIAASTA TÄHED 2019

"On väga suur au jälle Kristjanit käes hoida. On olnud väga huvitav aasta erinevate hetkedega, on olnud rõõmu, on olnud eesmärkide täitumist ja hetki, mis toovad kahe jalaga maa peale tegasi ning panevad väikseid asju väärustama. Tahaksin anda au nominentidele ja kõikidele Eesti sportlastele, sest erinevatel ajahetkedel on kõik pakkunud suurepäraseid emotsioone. Minu edu taga on minu tiim, kes on panustanud tohutult. Mina olen suunanud oma energia nende tegemistesse. See näitab tiimi tähtsust. Tahaksin tänada oma abistajaid, taustajõude, arste fänne ja perekonda, kelleta see poleks võimalik. Sport on minu jaoks kui magus sosin kõrvus, mis paneb südame tuksuma. Head olümpia-aastat!"

Aasta parimaks meessportlaseks aastal 2019 valiti MM-hõbe ja odaviskes Eesti rekordi üle 90 meetri joone nihutanud Magnus Kirt!

"Viimane hooaeg oli mu karjääri kõige raskem. Seda erinevatel põhjustel: alustades sellest, et tulin vigasustest ja lõpetades, et väga tiheda võistlusgraafiku tõttu oli hooaja jooksul erinevaid väikseid vigastusi. See hooaeg oli kõige edukam minu elus. Suur-suur aitäh kõigile!"

Aasta parima naissportlase Kristjani pälvis freestyle-suusataja Kelly Sildaru, kes mullu rennisõidus maailmameistriks krooniti! Auhinna andis üle Urmo Aava.

Välja on veel kuulutamata kaks auhinda - aasta parim nais- ja meessportlane.

Üllatust ei sündinud - lõppenud aasta parimaks võistkonnaks nimetati Eestile ajaloo esimese autoralli MM-tiitli toonud Ott Tänak ja Martin Järveoja! Kumbki maailmameister täna paraku üritusele tulla ei saanud.

"Mul on väga kahju, et Indrek täna siin olla ei saanud. Tippsportlased vajavad tema abi üle kogu maailma. Olla Kristjani nominent, sealhulgas osutuda valituks, on kindlasti ülimagus. Kõik on võimalik tänu Magnuse ulmelisele tööeetikale. Tema professionaalne suhtumine sporti võiks olla kindlasti eeskujuks kõigile neile, kes soovivad olla kõrgeimas konkurentsis. See vankumatu sõprus, kogemus ja õppetunnid on kindlasti pingutust väärt," rääkis auhinna vastu võtnud Marek Vister.

Aasta treeneriteks valiti Magnus Kirdi abilised Indrek Tustit ja Marek Vister! Auhinna andis üle korvpallilegend Jaak Salumets.

Ja lõpuks hakatakse välja hõikama kuldse Kristjani laureaate!

"Eestimaa spordihing 2019" on poksilegend Rein Pajur!

"Mul on väga hea meel täna jälle teie ees seista ja võtta vastu aasta noorsporlase tiitel. Olen teile kõigile väga tänulik, et mulle kaasa elate, isegi siis, kui mul väga hästi ei lähe - õnneks seda liiga tihti ei ole juhtunud. Suur suur aitäh kõikidele mu toetajatele, lähedastele ja siinolijatele," kõlas Sildaru kõne.

Aasta noorsportlane on - juba neljandat korda! - Kelly Sildaru!

"Loodan teid kõiki siin juba järgmine aasta taas tänada," lõpetas Topkin ilusa kõne!

Aasta parasportlasteks valiti ujujad Matz Topkin ja Susannah Kaul! Auhinnad andis üle Eesti õiguskantsler Ülle Madise.

Auhinna "Sport ja jätkusuutlik arhitektuur" pälvis Kalevi spordihall. Preemiat käis vastu võtmas Jüri Dorbek.

EOK president Urmas Sõõrumaa

"Aitäh kõigile osapooltele ja tehkem oma järeldused, et kui spordihetk jõuab rahva südamesse, on tippsport oma eesmärgi saavutanud. Meil on üle 3000 spordiobjekti ja 3000 spordiklubi. Luban enda poolt EOK presidendina mulle antud ajal pöörata rohkem tähelepanu sporditaristu paremaks kasutamiseks ja spordi edasisel klubistumisel."

"Aitäh teile selle imelise aasta eest. Eestil on oma autoralli maailmameister. Aitäh teile, Ott ja Martin. Eesti spordiau hoidsid kõrgel Magnus Kirt, Maicel Uibo, Epp Mäe, Kelly Sildaru ja veel paljud teised," alustas kõnet EOK president Urmas Sõõrumaa.

Hetkel on käimas muusikalised vahepalad.

Nüüd on ees väike paus, gala II osaga tehakse algust kell 20.00.

Lõppenud aasta Eesti kõige sportlikumaks vallaks valiti Elva vald! Auhinna võttis vastu Elva vallavanem Toomas Järveoja.

Aasta veteransportlaseks valiti kergejõustiklane Anton Laus.

Seitsmendana hõigatakse Eesti Kultuurikapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitaliaastapreemia laureaadina välja Virve Vask!

Uhke autasu saab ka Veljo Lamp!

Aastapreemia laureaat on ka triatlonist Rait Ratasepp!

Sama autasu teenib ka Külli Haav.

Eesti Kultuurikapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali kolmanda aastapreemia viib koju Lembit Toru!

Teine aastapreemia laureaat on Eesti maadlusliidu projektijuht ja rahvusvaheline kohtunik Velja Andruse.

Esimese Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia pälvis Raivo Jeenas!

Sissejuhatava kõne tegi ka kultuuriminister Tõnis Lukas.

Gala on alanud - õhtu juhatab sisse Marko Kaljuveer.

Suur gala on peagi algamas!

Külalised on juba saabumas!

Hilisem program, mille jooksul hõigatakse välja parimad sportlased ja treener, algab kell 20.00.

Suurejooneline gala "Spordiaasta tähed 2019" saab alguse juba kell 19. Kõigepealt jagatakse välja Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali aastapreemiad.

Tervist, spordisõbrad! Lõpuks on kätte jõudnud õhtu, mil selguvad lõppenud aasta Eesti parimad sportlased!

https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/selgunud-on-spordiaasta-tahed-2019-ametlikud-nominendid-kes-valitakse-eesti-aasta-sportlasteks?id=88556347

https://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/igavene-segadus-kumb-on-individuaalsportlane-tanak-voi-klavan?id=88383911