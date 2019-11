„Baruto. Rääkimata lood”: Kaido Höövelsoni ränk tee sumomaailma tippu

Laupäeval läheb Kaido Tokyo hiigelsuurele kalaturule, kuhu veetakse kokku Jaapanit ümbritsevate vete värskelt püütud rikkused. Turult leiab päris värskest toorest kalast sushi’t, austreid, kaheksajalgu, kümneid liike erineval moel valmistatud kalu ...

Kaido jõuab vaevalt oma lemmikut sushi’t osta, et seda kohapeal süüa, kui üks seltskond omavahel küsivalt sosistab: “Baruto?”. Ja veendunud, et ongi tema ise, paluvad lubada temaga koos pildistada. Neid soovijaid tuleb veel ja veel ja veel. Nooremaid ja vanemaid, mehi ja naisi. Sushi-müüja on oma leti ees toimuva melu üle nii uhke, et paneb Kaido jaoks kiiresti kokku kahest pappkastist lauakese ning asetab soliidsuse loomiseks ülemise kasti põhja peale puus plaadi, et sumosangar oma söögi ja joogi sinna peale saaks asetada. Lahkelt toob peremees sushi’t ja õlut juurde.

-----------------------

2005. aasta Tokyo turniir, esimene teises liigas ehk juryos, läks Barutol hästi. 15 matšist võitis ta 12 ja kaotas 3, kusjuures viimased 5 olid võidud. Kaido tegi endale kaotuste pärast etteheiteid, aga jäi lõpptulemusega rahule. Ta püstitas jälle ühe profisumo rekordi – nimelt sai temast kõigi aegade edukaim juryo liiga debütant. Eelmine debüüdirekord, 10 võitu, kuulus taas bulgaarlasele Kotooshole.

Pimesooleoperatsioon, vahelejäänud turniir ja langemine madalamasse liigasse

2005. aasta novembriturniiri esimese võistluspäeva hommikul hakkas Barutol väga paha ja ta tundis kõhus valusid. Ta läks haiglasse ja seal selgus, et valu põhjustab pimesool ning tuleb teha operatsioon. Kaido mäletab, et ta pandi kohe operatsioonilaua peale ja lõikus algas.

„See kõik juhtus võistluspäeva hommikul. Kui silmad lahti tegin, nägin telekast, et just oli minu matši aeg. Ah, kui valus see oli!”

Kaido esimene treener Riho Rannikmaa ootas samal ajal kodus arvutiekraani ees otseülekannet matšist. Ta nägi hämmastusega, et Baruto ei ilmunud areenile ja vastane kuulutati võitjaks. Rannikmaa helistas kohe Kaido emale Tiinale ja küsis, kus poeg on ja miks ta ei võistle. Ema ei teadnud midagi, mis Kaidoga võis juhtuda. Mõlemad aimasid, et midagi on tõesti halvasti ja hakkasid Kaidole helistama, aga tema telefon ei vastanud ...

Rannikmaa sai samal õhtul Jaapani meediast teada, mis Barutoga juhtus, ja helistas emale. Kuna Barutost oleks võinud saada kõige kiiremini kõrgliigasse tõusnud maadleja, jõudis uudis tema pimesoolelõikusest üpris kiiresti ajakirjandusse. Pimesooleoperatsioon jõudis ka Artur Talviku dokfilmi “Baruto – tõlkes kaduma läinud”, sest Talvik filmis just sel ajal Jaapanis.