AVAMEELNE INTERVJUU | Positiivse dopinguproovi andnud Eesti kulturist ja räppar: miks hormoonid on keelatud, aga alkohol ja suitsud on lubatud?

Sügisel peetud Eesti meistrivõistlustel sai ta rannafitnessis neljanda koha, ehkki sportlane ise usub, et vääris hõbemedalit. Seal võeti temalt ka dopinguproov, kust leiti mitmeid anaboolse toimega aineid, mis on WADA keelatud ainete nimekirjas. Ljadovile on määratud esialgne võistluskeeld, erinevalt paljudest teistest sportlastest ei kavatse ta hakata protsessima, vaid aktsepteerib Eesti Antidopingu otsust.

Artistinime Stuf kandev mees sai kõvasti tähelepanu mõned aastad tagasi, tema räpplugu „Olen venelane” on Youtube’is vaadatud 176 000 korda. „Olen venelane, aga armastan Eestit,” laulis Ljadov, kelle hittlugu kandiski rahvusi lepitavat ja ühendavat sõnumit.

Kui suur üllatus oli sulle uudis, et su Eesti meistrivõistlustel antud dopinguproov osutus positiivseks?

Fakt, et dopinguproov annab positiivse tulemuse, ei olnud mulle üllatuseks.