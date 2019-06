Austrias orienteerumisrajal traagiliselt hukkunud eestlane oli kogenud firmasportlane

Eesti firmaspordi liidu juhatuse liige Marti Soosaare sõnul oli tegemist heas füüsilises vormis kauaaegse harrastussportlasega, kes tegeles firmaspordi üritustel mitme erineva alaga.

Mis mehega täpsemalt juhtus, ei teadnud reede hommikul ei Soosaar ega Eesti delegatsiooniga Salzburgis kohapeal viibiv Eesti Spordiselts Kalev tegevjuht Aleksander Tammert. "Praeguseks ei ole uut infot tulnud. Suhtlesin just hommikul peakorraldajaga. Politsei pole neile midagi väljastanud," rääkis Tammert, kes esindab Salzburgis 46-liikmelist Eesti delegatsiooni.

Mehe isiku kohta ei soovinud Tammert täpsemaid detaile jagada. Eesti firmasportlased jätkavad EM-il võistlemist, kuid Eesti orienteerujad enam rajale ei lähe.

Ajaleht Salzbrug Nachtrichter kirjutas eile õhtul, et Hellbrunist surnuna leitud mehest jäi viimane märk võistluste kontrollkeskusesse maha kell 11.45. "Ta registreeris end kontrollpunkti kell 11.45, kuid järgmisse enam ei jõudnud," ütles kohaliku politsei pressiesindaja. "Sündmuspaika jõudnud kiirabil jäi üle vaid mehe surm kinnitada," lisasid EM-i korraldajad.

Järsul maastikul kukkunud mehe surnukeha tõi metsast välja professionaalne mägipäästebrigaad. Operatsiooni juhtinud Wolfgang Maschitz Salzburgi mägipääste üksusest ütles, et sündmuspaigas oli umbes 15 meetri kõrgune järsak, kus mees oli libisenud. Ajalehes lisati veel, et "kolmanda isiku süü" on antud juhtumis igal juhul välistatud ning süüdistust pole kellelegi esitatud.

Euroopa firmaspordi mängude peakorraldaja Klaus Höftenberger sõnas, et surma saanud meest peeti heaks orienteerujaks, kuid ilmselt luges ta kaarti valesti, sest õnnetus juhtus ametlikust võistlusrajast väljaspool.