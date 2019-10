Austria prokuratuur lõpetas Eesti sportlase surmajuhtumi uurimise

36-aastane eestlane hukkus tänavu 27. juunil Salzburgi orienteerumisvõistlusel, kui kukkus alla Hellbrunner Bergi mäest, kirjutab Austria ajaleht Salzburger Nachrichten.



Eestlane läbis keskpäeval 10. kontrollpunkti, kus registreeris end elektrooniliselt. Kuna ta järgmisse kontrollpunkti enam ei jõudnud, hakati teda korraldajate poolt otsima. Kell 15.20 leiti eestlase surnukeha võistlusraja lähedusest.



Riigiprokuratuur algatas seejärel kriminaaluurimise surma põhjuste väljaselgitamiseks. Täna teatas prokuratuuri pressiesindaja Marcus Neher, et uurimine on lõpetatud ning selle käigus jõuti järeldusele, et tegemist oli õnnetusega. Uurimine ei tuvastatud, et võistluse korraldajad oleks midagi valesti teinud.

Kohtuekspertiisi kinnitusel pärinesid surnukeha vigastused mäest alla kukkumisest. Ühtlasi tuvastas ekspertiis, et sportlane polnud tarvitanud ravimeid ega uimasteid.

Uurimisraporti kohaselt olevat eestlane õigelt võistlustrassilt eksinud ja hakanud Hellbrunner Bergi mäest üles ronima. Mäekülje kalle läks järjest suuremaks ning sportlane kukkus alla, kui kalle oli juba 45 kraadi.

"Korraldajad ei olnud seda mäge raja läbimiseks planeerinud. Neid ei saa selles surmajuhtumis süüdistada," sõnas Neher.