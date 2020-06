Austraalia ragbiliiga tipphetkede saates kuvati publiku sekka Hitler, telekanal vabandas

Fox Sports näitas nädalavahetusel taasalustanud ragbiliigat kajastades muu hulgas ka seda, kuidas klubid tühje tribüüne fännide piltidega on täitnud. Hitleri pilti päriselt staadionil ei olnud, selle olid telekanali töötajad montaažis ise juurde lisanud.

Telekanali väike nali ei jäänud fännidel märkamata ning paljud väljendasid sotsiaalmeedias oma pahameelt. Olukord eskaleerus nii kaugele, et teo mõistsid hukka ka erinevad juudiorganisatsioonid. Ohtu sattus ka saatejuht Matty Johnsi töökoht.

"Fox Sports on ebasobiva pildi näitamise intsidendist väga häiritud. Uurime hetkel asjaolusid ja kaalume, milliseid samme me astuda, et asjaosalised saaksid aru, et see pole aktsepteeritav. Vabandame siiralt kõigi ees, keda see kujutis solvas," seisis Fox Sportsi avalduses.

Matthew Johns, Fox Sports apologise for 'offensive' Adolf Hitler joke https://t.co/OmmJESEEbT — ABC News (@abcnews) June 1, 2020