Andres Petrov võidutses snuukri Balti liiga etapil, teise koha sai piljardimängija

Petrov tegi ühtlasi ka turniiri parima punktiseeria ehk 128 punkti. Turniiri kolmandad kohad kuulusid lõunanaabritele - Maris Volajsile ja Artemjis Zhizinsile.

Mõnevõrra üllatusena pääses finaali piljardimängija ning mitmekordne piljardi Eesti meister Mark Mägi, kes alistas kõik snuukrimängijad kuni finaalini.

"Tore on tõdeda, et snuukri Balti liiga on lõpuks jõudnud ka Eestisse ning hea meel ka selle üle, et finaalis kohtusid omavahel kaks Eesti piljardisportlast - valitsev snuukri Eesti meister Andres Petrov ning valitsev piljardi (14.1 formaat) Eesti meister Mark Mägi", sõnas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.

Snuukriklubis Club147 toimunud etapil osales kokku 41 snuukrimängijat kuuest erinevast riigist.

Balti snuukri liiga koosneb kuuest etapist ning finaalturniirist. Järgmine etapp toimub 28. märtsil Riias.

Petrovi järgmine rahvusvaheline tiitlivõistlus on juba märtsis Portugalis, kus toimub 2020. aasta snuukri Eruoopa amatööride meistrivõistlused.