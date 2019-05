Alaver ja Veerpalu arvati olümpiakomiteest välja, uue liikmena võeti vastu Eesti Castingu Liit

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt liikmeskonna täienemise üle. „Eesti spordi katusorganisatsioonina on meie ülesanne jälgida, et meie liikmeskond esindaks sporti võimalikult laiapõhjaliselt ja väärikalt. Meie uued liikmed on oma staatuse auga välja teeninud ning täiendavad organisatsiooni uue energiaga,“ lausus Sõõrumaa EOK pressiteates.

Spordialaliitudest võeti EOK liikmeks Eesti Castingu Liit - castingus võisteldakse spinningu ja lendõnge kaugus- ja täpsusheidetes. Eraisikutena kinnitati EOK uuteks liikmeteks olümpiamängudel osalenud sportlastena Irina Embrich ja Tõnu Endrekson ning isikutena, kel on silmapaistvad teened spordi- ja olümpialiikumise arendamisel, Erki Nool, Jüri Tamm ja Tõnu Tõniste.

Eraisikutena EOK liikmeks kinnitatud Tõnu Tõniste, Tõnu Endrekson, Irina Embrich, Erki Nool ja Jüri Tamm. Foto: EOK

Täiskogu arvas EOK liikmestaatusest välja Seefeldi dopinguskandaaliga seotud Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu. Samuti kinnitas täiskogu lõplikult ka senise täitevkomitee liikme Mati Alaveri avalduse loobuda täitevkomitee liikme kohast.

EOK juhatuse ehk täitevkomitee uueks liikmeks valiti Kristjan Port. „Eesti spordiorganisatsioon on nagu tubli sportlane ja täitevkomitee liikmeks olek tähendab olla üks osa ühisest pingutusest,“ ütles Port.

Sõõrumaa tervitas Kristjan Porti oma meeskonda. „Tema erakordselt laiad teadmised spordist ja dopinguvastasest võitlusest ning tema sirgjooneline moraalne kompass kannavad asjaolusid arvestades olulist tähendust,“ ütles Sõõrumaa.