Ajakiri Time valis 100 mõjukama inimese sekka ka kuus sportlast. Kahe jalgpalluri seas ei ole aga ei Ronaldot ega Messit

Time on ise oma 100 mõjukat jaganud ära viide kategooriasse: pioneerid, artistid, liidrid, ikoonid ja titaanid.

Pioneeride seast leiame Jaapani-USA tennisisti Naomi Osaka, kes üllatas tennisemaailma ning võitis sisuliselt uustulnukana lisaks eelmise sügise USA lahtistele ka tänavuse hooaja alustuseks Austraalia lahtised.

Ikoonide sekka on paigutatud keskmaajooksja Caster Semenya, tänu kellele on maailm õppinud, et sugu ei ole alati binaarne skaala. Kuigi Semenya on sündinud naisena ning võistleb samuti naiste seas, on tal loomu poolest kõrgem testosteroonitase, mistõttu on tuliseid vaidlusi põhjustanud küsimus, kas ta üldse tohiks naiste seas võistelda.

Ülejäänud neli sportlast on paigutatud titaanide sekka. Sealt leiame jalgpalluri Mohamed Salahi ja Alex Morgani, golfari Tiger Woodsi ning korvpalluri LeBron Jamesi.

