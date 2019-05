Aerutamismaailm avab hooaja Poznanis

Peaproovina läbiti edukalt Trakai rahvusvaheline regatt, kus lisaks Baltimaade paremikule tegid kaasa veel Poola aerutajad. Leedu aerutajad ei ole medalita jäänud viimaste hooaegade tiitlivõistlustel. Poodiumile tõusti nii EM-il, MM-il kui Rio olümpial.

Igati kordaläinuks tuleb lugeda Kaspar Sula esinemist 200m sprindis, kes väga tihedas finaalis andis kõva lahingu Leedu maailmatasemel sprinteritele. Võitis eelmise hooaja MM-i ja EM-i hõbe Arturas Seja. Teine oli EM-i pronks Ignas Navakauskas ja kolmas Kaspar Sula. Seejuures jäi tartlase seljataha Rio olümpiapronks kahesüstal.

Joosep Karlson on hooaja algul veidi hädas 1000m distantsil õige sõidurütmi leidmisega, seekord võis rahule jääda vaid distantsi keskosaga. Kõige suurem ajaline kaotus tuli just stardis ja MK-etappi silmas pidades tuleks see viga kiiresti kõrvaldada. Saavutatud kolmas koht oli hea, aga ajaline kaotus kahele esimesele liiga suur.

Viimased treeningud Poznanis annavad lootust, et mõlemad mehed saavad oma paadid korralikult libisema. MK-etapi eelsõidud algavad juba neljapäeval, kõik finaalid sõidetakse nädalavahetusel.