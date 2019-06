Aerutaja Karlson sai MK-etapil kaheksanda koha

“Sprint on halastamatu ja vigu ei andesta. Igal sajandikul on suur tähtsus - võimete poolest olen valmis sõitma B-finaali esikolmikusse. Igal juhul enesekindlus selle etapiga kindlasti kasvas. Aeg on treenitus tulemuseks realiseerida,” rääkis Sula.

Järgmise suurvõistlusena on aerutajatel kavas 21-30. juunini toimuvad Euroopa mängud Minskis.​