A. Le Coq Arenal avati uus spordikliinik Sportomedica

„Sportomedicas on ühe katuse all koos nii tunnustatud spordimeditsiini spetsialistid kui ka Eestis unikaalne masinapark. Treening-, ennetus- ning taastumisvahendite hulka kuuluvad näiteks Alter G antigravitatsiooni liikumisrada, isokineetiline dünamomeeter ja lööklaine aparaat“ sõnas Sportomedica tegevjuht Egle Masing. „Uue kliiniku avamisega loodame tipptasemel spordimeditsiini muuta kättesaadavamaks nii tippsportlastele kui ka harrastajatele,“ lisas Masing.

Sportomedica meeskonda kuulub ligi 20 spordimeditsiini valdkonna tipptegijad, nende hulgas ka Magnus Kirti, Ksenija Baltat ja Konstantin Vassiljevi ravivad spetsialistid.

„Tippsportlased peavad lugu kvaliteetsest abist, mille saamiseks ei pea külastama mitmeid erinevaid asutusi, seega on vajadus sarnase keskuse järele olnud juba ammu. Samuti on teadlike spordiharrastajate arv tõusuteel, kes mitmekülgset meditsiinilist tuge otsivad,“ ütles Sportomedicas tegutsev ortopeed Kaspar Rõivassepp. Eesti kergejõustiklane Ksenija Balta lisas: „Kahjuks puutuvad sportlased oma karjääri jooksul kokku mitmete vigastustega, kuid spordimeditsiinivaldkond areneb järjepidevalt ning pakub aina toimivamaid lahendusi vigastuste ennetamiseks ja raviks. Usun, et iga tippsportlase jaoks on kvaliteetse spordimeditsiini kättesaadavus väga olulise tähtsusega, kuna parimate tulemuste saavutamiseks peab meie füüsiline vorm ideaalses konditsioonis olema.“