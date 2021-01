40 000 euro suurusele elutööpreemiale esitati mitmeid Eesti spordilegende

Spordipreemiate laureaadid otsustab järgmisel nädalal kogunev spordipreemiate komisjon ning kandidaadid esitatakse otsustamiseks valitsusele.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse kahele isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Elutööpreemia kandidaatideks esitati:

Ott Epner – purjetamistreener, spordiala arendaja, esitaja Eesti Jahtklubide Liit, toetaja JK Dago;

Jaan Tults – sõudmistreener, spordijuht, esitajad Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon;

Rein Pajur – endine poksija, poksitreener, kohtunik, esitaja Eesti Poksiliit;

Taimu Viir – tõstesporditreener, kohtunik ja spordiala arendaja, esitajad Eesti Tõstespordiliit, Spordiajaloo Klubi Alfred;

Õnne Pollisinski – ujumistreener, esitaja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit, toetajad Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Allveeliit, Downi Sündroomi Ühing;

Peeter Nelis – vehklemistreener, esitaja Eesti Vehklemisliit;

Heino Puuste – endine odaviskaja, odavisketreener, esitaja Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Treenerite Liit, toetajad Jaak Uudmäe, Dainis Kula, Tapio Korjus, Erki Nool, Gerd Kanter, Jüri Tamm, Aleksandr Makarov, Allar Levandi, Aleksander Tammert, Sergey Makarov, Magnus Kirt, Marek Kaleta, Toivo Moorast, Eesti Korvpalliliit, Eesti maandlusliit, Eesti Tõstespordiliit, Tallinna Spordiselts KALEV, Aivar Karotamm, Aivo Normak, Anti Kalle, Are Altraja, Mihkel Mardna, Mauri Auvinen, Maris Griva;

Arvo Kivikas – endine orienteeruja, spordiklubi Ilves looja, spordiriiete brändi Ilves looja, esitaja Eesti Orienteerumisliit, toetaja Leho Haldna;

Aksel Saal – võrkpallitreener, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Jüri Kalmus – jalgrattatreener, spordijuht, esitaja Eesti Jalgratturite Liit;

Mart Siliksaar – endine sulgpallur, sulgpallitreener, esitaja Tartu linn;

Henn Põlluste – endine maadleja, maadlustreener, esitaja Eesti Treenerite Liit, Eesti Maadlusliit;

Riho Rannikmaa – judo- ja sumotreener, spordijuht, esitajad Eesti Sumoliit, Eesti Judoliit, Vinni vald, Eestimaa Spordiliit Jõud;