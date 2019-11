17 treeneriks õppivat tudengit pälvisid kopsaka stipendiumi

„Treeneritöö on väga vastutusrikas amet, kuna lapsevanemad usaldavad oma lapsed treeneri hoolde ning koos kogetakse ja õpitakse uusi asju. Heaks treeneriks saamiseks peab inimesel olema vastavad isikuomadused. Kõige tähtsamaks pean ausust, pühendumust ja järjepidevust. Kindlasti peab treener olema avatud ja hea suhtleja. Kuna treener ja treenitavad veedavad koos palju aega, siis minu arvates on tähtis nendevaheline usaldus ja avameelsus. Mina treenerina proovin olla julgustav ja võita oma õpilaste usaldust, kuna arvan, et just sel viisil saan neid kõige paremini aidata ja unistustele lähemale viia. Minu esmane eesmärk treenerina on panna laste silmad särama ning saata nad spordisaalist välja heatujuliselt ning sooviga järgmine kord tagasi tulla. Tulevikus kujutan ennast ette treenimas noorsportlasi, kes soovivad saada tippsportlasteks,“ kirjeldas Rüütel.

Tallinna Ülikoolis õppiv, juba 5. kutsetasemega judotreener Edward Murel tunnetab treeneri vastutust laste eeskujuna.

„Mäletan väga hästi, et õpilane olles olid treenerid mulle ning kaaslastele eeskujuks. Ise tööle asudes olin kohe teadlik, et sama juhtub ka minu treeningutel. Olen treeningutel valiv ja ettevaatlik oma sõnakasutuses, lisaks sõnadele hoolitsen selle eest, et väljanägemine oleks samuti eeskujulik ja kehaline vorm heal tasemel. Kui ma ise pole võimeline tegema seda, mida ma teistele õpetan, kuidas ma saan ennast sel juhul treeneriks nimetada? Praegu käivad minu kehalised võimed kõikidest õpilastest üle ning ootan ja saan väga õnnelikuks, kui esimesed parimad saavad minust ettepoole. Siiani suudan veel üllatada õpilasi nii, et vahel võtavad nad peast kinni ja küsivad, kuidas sa nii oskad. Selgitan, mida peab ette võtma ja sellega süstin nendesse motivatsiooni. Näen ennast pidevalt oma teadmisi täiendamas, et olla õpilastele tõeliseks mentoriks,“ avas Murel treeneri rolli stipendiumikonkursi essees.

Murel märkis, et seab esikohale oma õpilaste tervise. „Tervise all ei mõtle üleüldist heaolu, vaid seda, et noor inimene areneks füüsiliselt mitmekülgselt ning ohutult. Ei lase endal unustada, et minu õpilased on lapsed, mitte mingil juhul väikesed täiskasvanud. Arvestan sensitiivsete perioodidega, ehk tean, millal missuguseid võimeid tuleb hakata arendama. Üldse ei rõhuta varajast spetsialiseerumist. Judos oleks väga lihtne õppida paar võtet püsti ja maas, lihvida neid kogu aeg ning väga noorena hakata võistlustel esikohti noppima. Medalid on toredad, aga mitmekülgne areng nii üldiselt kui ka judoalaselt on see, mida mina rõhutan enda treeningutel.“