11 atleeti pälvisid ERGO noorsportlase stipendiumi

„Stipendiaatide seast leiab Eesti meistritiitlite ja rekordite omanikke, Euroopa meistrivõistluste ja maailmameistrivõistluste etappide võitjaid, samuti Eesti koondiste liikmeid ning olümpia kvalifikatsioonile pääsenuid,“ ütles hindamiskomisjoni töös osalenud ERGO kindlustuse juhatuse liige Marek Ratnik.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on kõigil valituks osutunud sportlastel potentsiaali lüüa läbi tipptasemel. „On tähelepanuväärne, et need noorsportlased on teinud tegusid juba täiskasvanute konkurentsis, kuid tippu jõudmiseks vajavad nad täiendavat tuge, tunnustamist ja tähelepanu. ERGO noorsportlase stipendium aitab kaasa sellele, et meie andekamate noorte üleminek täiskasvanute sporti kulgeks võimalikult sujuvalt,“ ütles ta.

Tänavu pälvisid 2500 euro suuruse stipendiumi:

Karl Erik Nazarov – kergejõustik

Regina Oja – laskesuusatamine

Lilian Turban – kergejõustik

Kregor Zirk – ujumine

Tormis Laine – mäesuusatamine

Henri Roos – murdmaasuusatamine

Eva-Lotta Kiibus – iluuisutamine

Greta Jaanson – sõudmine

Heleene Hollas ja Liisa Soomets – rannavõrkpall

Taavi Valter Taveter – purjetamine

„Kandidaatide hulgas oli mitmeid, kelle eesmärk on esindada Eestit olümpiamängudel. Meie omakorda soovime toetada talentide ettevalmistust, osalemist võistlustel ning ka taastumis- ja ettevalmistusprotsessi,“ lisas ERGO esindaja.

Hindamiskomisjoni töös osalesid pika tippsportlase karjääriga spordiekspert Allar Levandi ja EOK spordidirektor Martti Raju ning ERGO esindajad Marek Ratnik, Alo Alunurm ja Erko Makienko.

Viiendat aastat väljaantav ERGO noorte sportlaste stipendium on suunatud pühendunud noorte sporditee jätkamise toetuseks ning mõeldud treening- ja võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks. Tänavu laekus enim avaldusi järgmiste spordialade esindajatelt: jalgrattasport, ujumine, kergejõustik, suusatamine, sõudmine ja aerutamine.