11-aastane Süüria lauatennisist pääses Tokyo olümpiale

Jordaania pealinnas Ammanis toimunud turniiri finaalis alistas Zaza Liibanoni esindaja Mariana Sahakiani.

Zaza on seega kindlasti üks Tokyo olümpia noorimaid osavõitjaid, kuid mitte kõigi aegade noorim olümplane. See rekord kuulub teadaolevalt 1896. aasta Ateena olümpial pronksi võitnud iluvõimlejale Dimitrios Loundrasele.

Endiselt on lahendamata 1900. aasta Pariisi olümpia mõistatus. Nimelt pole olümpiaajaloolased suutnud tuvastada, kes oli see väike poiss, kes viimasel hetkel asendas sõudmisvõistlusel Hollandi neljapaadis roolimeest Hermanus Brockmanni. Säilinud on pilt, kus poiss poseerib lilledega Francoise Brandti ja Roelof Kleini kõrval, kuid kes ta oli või kui vana ta oli, ei tea keegi.