11-aastane Eesti sportlane kuulutati omal alal maailma parimaks

Aasta sportlaseks kuulutati aga hoopis norralanna Marit Stromoy, kes esimese naissoost piloodina võitis ringrajapaatide klassi F-1 MM-sarjas medali ja näitas sellega, et F-1 MM-sari ei ole ainult meeste mängumaa. Aasta 2019 parima noorsportlase tiitlile oli kandidaate kokku viis. Kandideerimas olid Alex Cewe Rootsist, Maksim Shakhvorostov Venemaalt, Laura Lackovica Lätist, Theodor Liseth Norrast ja meie oma mikromürsk Ander-Hubert Lauri Eestist.

Aasta noorsportlase valimisel võetakse lisaks edukusele ja järjepidevusele oma spordialal arvesse veel heaks eeskujuks olemist teistele noorsportlastele üle maailma. Eesti sportlane Stefan Arand on valitud UIM-i aasta noorsportlaseks hooaegadel 2016, 2017 ja 2018. Arand paluti galal lavale välja kuulutama aasta 2019 parimat noorsportlast ja üllatus oli suur, kui ta sai aasta noorsportlase tiitli üle anda Eesti noorele jetisportlasele Ander-Hubert Laurile. Nädal tagasi 11. aastaseks saanud Lauri on noort jetisportlane, kes on hooajal 2018 ja 2019 võitnud SKI Junior GP3.2 klassis maailma- ja Euroopa meistritiitlid. Kaheksa aastaselt võistlemist alustanud Lauri on olnud eeskujuks nii treeningutel kui võistlustel mitte ainult teistele noortele, vaid ka täiskasvanud sportlastele kellega koos ta treeninud on. Lauri pälvis ka Eesti Veemoto Liidu hooaja 2019 noore jetisportlase tiitli.

„Meie noored ja neid juhendavad treenerid on tublid. UIM-i aasta noorsportlase tiitlit on välja antud alates 2016 aastast ja siiani on ta kuulunud ainult Eesti noorsportlastele. Ma usun, et me teeme siin midagi õieti kui meid tuuakse juba aastaid ülejäänud maailmale eeskujuks ja paljudele riikidele pakub huvi kuidas meie noorteprogramm töötab ja millest ta koosneb.“ kommenteeris Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.