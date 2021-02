Zahkna püsis viimase tiiruni kõrges konkurentsis, kuldmedal noorele norralasele

Laskesuusatamise MM: meeste 20 km

Zahknale lõpuks siiski 33. koht.

Lõpptulemused finišis:

Zahkna on nüüd 32. kohal. tundub, et see võib jääda ka lõppkohaks.

„Sõiduga läksin alguses teadlikult nö kaotust korjama. Võtsin hästi rahulikult. Olen selgusele saanud, mis sõiduvorm on. Ei kannata kõvasti peale anda. Läksin laskimise peale välja. Sai üpris kindlad nullid. Viimasesse tiiru jõudsin seisu, kus kolm nulli oli all. See oli teistsugune närvide mäng. Tõmbasin natukene hoo pealt. Murdosa sekundiks kaotasin keskendumise ära. Neli järjestikkust individuaali on nüüd ühe trahviga läbi tulnud. Mõnus on tulla teistsuguse mängu peale viimasesse tiiru. Oli kooliraha maksmine. Ei ole sellises situatsioonis väga tihti olnud,“ rääkis Zahkna ERR-ile oma võistlusest ja ühest eksimusest, mis tuli võistluse viimases tiirus.

Zahkna on nüüd 30. kohal ehk karjääri parim sooritus jääb täna siiski tegemata.

Zahkna on finišis langenud praegu 29. kohale. Sama positsioon on Zahknal ka senise karjääri parim.

Tobreluts avaldab, et homses sprindi segateatesõidus asuvad eestlastest starti Johanna Talihärm ja Rene Zahkna.

„Rene (Zahkna) kasutas oma trumbid ära. Viimase lasketiiru teine lask jääb kripeldama. Mees on võimeline neli nulli ära laskma,“ kommenteeris Indrek Tobreluts eestlaste tänase parima mehe sooritust.

Zahkna on praegu finišis 25. kohal.

Laegreid on finišis, edu Peifferi ees on 16,9 sekundit.

Peiffer on liidrina finišis, peagi on oodata ka Laegreidi.

Heldna tuleb viimasest tiirust puhaste paberitega. Kokku täna neli trahviminutit, praegu kaotust liidrile 7.21,7 ja koht 61.

Zahkna on finišis. Praegu on ta 22. kohal, kaotust liidrile 4.01,2.

Zahknal läheb viimastel kilomeetritel raskeks. Lõpuni on jäänud tal 900 meetrit!

Laegreid tabab ka kõik märgid ja nelja tiiru järel on nüüd liider norralane!

Peiffer tabab taas kõik märgid. Sakslane läheb nelja tiiru järel liidriks!

38 meest on finišis. Dale juhib.

"Pool cm kella nelja suunas. Väike viga, kuid minut tuleb otsa," kommenteerib peatreener Indrek Tobreluts ETV eetris Zahkna laskmist.

Zahkna läheb viimase tiiru järel praegu 16. kohale, kaotust liidrile on 3.00,5.

Zahkna eksib viimases tiirus ühel lasul.

Suurimaks soosikuks kuldmedalile on kerkimas Laegreid, kes on kolm tiiru läbinud puhaste paberitega.

Johannes Thingnes Bö'l jääb viimases tiirus üks märk üles. Kuldmedal on käest libisemas.

Ermits on käik tiirud läbinud. Täna jäi kokku üles kaheksa märki.

Zahkna tabab ka kolmandas tiirus kõik märgid. Zahkna läheb praegu 12. kohale, kaotust liidrile 1.33,3.

Heldnal jääb teises tiirus kaks märki üles.

Esimesed kõvemad mehed on nüüd ka juba finišis.

Heldna eksib samal ajal avatiirus kahel lasul.

Zahkna tabab teises tiirus ka kõik märgid. Zahkna on teise tiiru järel praegu 16. kohal. Kaotust liidrile 1.01,0.

Avatiiru järel on vahepeal liidriks läinud Laegreid

Johannes Thingnes Bö tabab kolmandas tiirus kõik märgid ja jätkab liidrina.

Kolmandas tiirus eksib Ermits veel kolmel lasul ehk kolme tiiruga on kirjas seitse eksimust.

Ermits eksib teises tiirus veel ühel lasul.

Zahkna tuleb avatiirust nulliga. Eestlane läheb 21. kohale, kaotust liidrile 1.03,2. Peatreener Indrek Tobreluts avaldas ERR-ile, et Zahkna pidigi aeglaselt alustama ja kõik kulgeb tegelikult plaanipäraselt.

Zahkna on alustanud ikka üsna aeglaselt. 3,1 km peal kaotab ta liidrile juba 54,8 sekundit.

Bö annab teises tiirus kiirtuld, kuid viimane märk jääb üles. Siiski läheb norralane teise tiiru järel liidriks.

Tugevad sõitjad eksivad täna väga palju. Seega võib lõpptulemuste osas oodata ilmselt mõningaid üllatusi.

Johannes Thingnes Bö alustab võimsalt ja läheb avatiiru järel liidriks.

Rene Zahkna on numbri all 50 rajal.

Kui 27 meest on avatiiru läbinud, siis Ermits on nende seas viimasel kohal.

Ermitsa jaoks on mäng avatiiruga läbi. Ermitsal jääb kolm märki üles.

Dale läheb avatiirus liidriks.

Pokljukas juba sprindis maailmameistriks kroonitud Martin Ponsiluoma eksib avatiirus kahel lasul.

Tarjei Bö kõmmutab avatiirus kolm lasku piima järele ning tema suur sõit on sellega sõidetud.

Stardiks on valmis suursoosik Johannes Thingnes Bö.

Kalev Ermits numbri all 22 on stardivalmis.

Kokku on täna stardis 101 sportlast. Seni ei ole ükski võistleja veel esimesse lasketiiru jõudnud.

Start on antud. Esimene mees on rajal!

Tänane võistlus sõidetakse väga päikeselises ja talvises mõttes soojas ilmas.