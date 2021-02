Wierer tahab, et tavadistants MK-sarjast kaoks. Rootsi legend: ta lihtsalt ei jaksa

30-aastane itaallanna on ise võitnud tavadistantsi 2020. aasta Antholzi MM-il. Eilses 15 km sõidus piirdus ta aga üheksanda kohaga, eksides kahes viimases tiirus ühel lasul. Võitjale, tšehhitarile Marketa Davidovale kaotas ta 2 minuti ja 20,2 sekundiga. Puhta laskmise korral oleks ta rootslanna Hanna Öbergi asemel hõbemedali võitnud.

Enne MM-i oli just Wierer MK-sarjas tavadistantsi arvetuse liider.

"Ma arvan, et me peaksime tavadistantsi MM-ilt eemaldama. See on igav võistlus. Neid võistlusi on nii vähe ja need on liiga pikad," vahendab Wiereri sõnu Expressen.

Norra staar Tiril Eckhoff oli Wiereri ettepanekus üllatunud. "Naljakas, et Dorothea, kes ise seda karikat juhib, selle distantsi eemaldada rahab. See peaksin mina olema, kes midagi sellist ütleb," sõnas Eckhoff.

"See on traditsiooniline võistlus, aga ma ei ole selle fänn. Kuid mul on suur austus nende vastu, kes distantsi võidavad, sest siis oled sa ülim laskesuusataja."

Öberg, kel juba oli tavadistantsi olümpiakuld (2018) ja MM-tiitel (2019) naeris Wiereri avaldusest kuuldes: "Ma jätaks selle hea meelega alles. Ma hoian tiitlivõistlustel tavadistantsiga korralikku joont. Me ei sõida seda nii tihti ning siin on väga tähtis hästi lasta. See on võistlus, mis on kõigist teistest kõige erinevam. Mulle meeldib seda sõita."

Norra laskesuusastaar Björn Ferry: "Ma arvan, et ta (Wierer) eksib. Ma arvan, et distantsisõit peaks jääma. See on klassikaline võistlus, mis erineb teistest. Muidugi, seda on raske sõita ja keeruline älgida, aga ma leian, et tavadistants peaks jääma. Wierer võib seda sellepärast öelda, et tal pole tavadistantsi sõitmiseks jõudu."